Утверждается, что оказать влияние на ситуацию могут власти США.

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Перспектива отказа западных стран от военной поддержки киевского режима становится все более реалистичной. Такое мнение в своем материале выразил обозреватель издания Yeni Şafak Кадир Устюн.

По его мнению, есть вероятность того, что сценарий развития, о котором говорили не раз в Москве, начнет сбываться, и Запад перестанет помогать Украине.

«Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет ясно — Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины», - предположил он.

Журналист считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден способен оказать влияние на развития событий - для этого ему нужно обратиться к гражданам США и попросить их надавить на конгресс.

Ранее британское Telegraph, ссылаясь на свои источники, писало, что американский лидер Джо Байден планирует запросить у конгресса «единоразовую» помощь Киеву в объеме $100 млрд.