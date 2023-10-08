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Telegraph: Байден планирует запросить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины

Елизавета Кондрикова
00:55 08.10.2023
По планам американского президента, этот пакет помощи должен покрывать нужды Киева до следующих президентских выборов в США.
Telegraph: Байден планирует запросить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден рассматривает возможность принятия законопроекта о расходах на «единоразовую» помощь Украине в объеме $100 миллиардов сроком до следующих президентских выборов в США, сообщило издание Telegraph со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом.

Для продолжения поддержки Украины администрации Байдена необходимо обратиться с соответствующим запросом к Конгрессу. По мнению Вашингтона, наилучшим решением вопроса помощи киевскому режиму станет формирование «единоразового пакета» финансирования в размере 100 миллиардов долларов. Предполагается, что этой суммы хватит Украине до следующих выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Если пакет помощи будет принят, он станет крупнейшим в истории помощи Соединенных Штатов Украине. По мнению источника издания, этот шаг необходим для того, чтобы не «иметь дело» с вопросом финансирования Киева до конца полномочий Байдена.

На встрече контактной группы по поставкам вооружения Украине 11 октября в Брюсселе также должно быть объявлено об очередном пакете помощи, но меньшего размера, - в объеме 200 миллионов долларов. Скорее всего содержание пакета будет повторять то же самое наполнение, что и предыдущие американские поставки. 

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