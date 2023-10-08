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Украинские солдаты массово дезертируют из-за усталости от боевых действий и высоких потерь среди личного состава. Об этом сообщил аналитик China Morning Post Самид Баша.

«Приходит все больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ неохотно идут в бой», - написал он.

К дезертирству также приводит недостаточное количество боеприпасов и низкий моральный дух боевиков, уточнил Баша. По его данным, в начале лета украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день. Всего же с начала конфликта границу с Румынией незаконно пересекли более 6 тысяч человек. Еще 20 тысяч украинцев покинули страну по официальным приглашениям, полученным незаконным путем, уточнил аналитик.

Ранее украинский военный, раненый в ходе боевых действий, отказался воевать и дезертировал. Все началось после ранения, когда мужчина оказался в госпитале в Виннице. Там не смогли извлечь осколки из его руки полностью, отчего она периодически немела и сильно болела. Врач госпиталя предложил комиссовать бойца за взятку в $1500. На лечение в Европу военнослужащего не отпустили. После этого он отказался брать в руки оружие.