США пока не готовы объявить об оказании военной помощи Израилю

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Соединенные Штаты обсудили с Израилем необходимость передачи стране военной помощи и повторили свое намерение обеспечить граждан Израиля «всем необходимым», но пока что о помощи в военной сфере не было объявлено. Об этом на спецбрифинге для журналистов сообщил высокопоставленный чиновник из администрации США.

«Но я отмечу, что работа в этом направлении идет очень, очень активно. Мы, возможно, сможем сказать об этом больше завтра», - цитирует ТАСС слова чиновника.

Он также отметил, что передача Израилю актуальных разведданных будет продолжена, работа в этом направлении была названа «тесной». При обсуждении американцы вновь подтвердили свою приверженность обещания оказать израильскому народу необходимую помощь для их «защиты».

По данным представителя американской администрации, на данный момент у властей США нет точных данных о причастности Ирана к нападению ХАМАСа на Израиль, под причастностью подразумевают «планирование и поддержку» действия сектора Газа. Тем не менее в США убеждены, что в финансировании, снаряжении и вооружении ХАМАС участвовали Иран и другие страны.

К данному моменту армия обороны Израиля ЦАХАЛ вернула под свой контроль более десяти населенных пунктов на юге южной границе с сектором Газа.