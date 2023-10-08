В стране и мире В стране и мире Палестино-израильский конфликт ТЕГИ

США пока не готовы объявить об оказании военной помощи Израилю

Елизавета Кондрикова
06:31 08.10.2023
Работа по передаче Израилю необходимых разведданных будет продолжена.
США пока не готовы объявить об оказании военной помощи Израилю
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Соединенные Штаты обсудили с Израилем необходимость передачи стране военной помощи и повторили свое намерение обеспечить граждан Израиля «всем необходимым», но пока что о помощи в военной сфере не было объявлено. Об этом на спецбрифинге для журналистов сообщил высокопоставленный чиновник из администрации США.

«Но я отмечу, что работа в этом направлении идет очень, очень активно. Мы, возможно, сможем сказать об этом больше завтра», - цитирует ТАСС слова чиновника.

Он также отметил, что передача Израилю актуальных разведданных будет продолжена, работа в этом направлении была названа «тесной». При обсуждении американцы вновь подтвердили свою приверженность обещания оказать израильскому народу необходимую помощь для их «защиты».

По данным представителя американской администрации, на данный момент у властей США нет точных данных о причастности Ирана к нападению ХАМАСа на Израиль, под причастностью подразумевают «планирование и поддержку» действия сектора Газа. Тем не менее в США убеждены, что в финансировании, снаряжении и вооружении ХАМАС участвовали Иран и другие страны.

К данному моменту армия обороны Израиля ЦАХАЛ вернула под свой контроль более десяти населенных пунктов на юге южной границе с сектором Газа. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:27 В стране и мире
Трамп: ХАМАС атаковал Израиль, потому что считает США слабыми
02:46 В стране и мире
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи»
02:28 В стране и мире
WSJ: силами ХАМАС за сутки было выпущено 3500 ракет по Израилю
02:20 В стране и мире
Haaretz: израильтяне, которых удерживали в заложниках в Беэри, освобождены
00:55 В стране и мире
Telegraph: Байден планирует запросить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины
Популярное
Видео
Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео
Видео
«Чертов тупица»: канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его
Видео
На заседании Верховной рады порвали штаны депутату Гончаренко
Видео
«Идиот или негодяй»: Путин о чествовании эсэсовца спикером парламента Канады
Видео
«Дурь какая-то, чушь»: Путин о навязывании Западом правил
Видео
Стюардесса рейса из Бангкока рассказала, что дебошир с вилкой «что-то курнул»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.