Haaretz: армия Израиля вернула контроль над частью поселений на границе с Газой

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ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о восстановлении контроля над рядом поселений на юге страны на границе с сектором Газа, сообщило издание Haaretz со ссылкой на представителя израильского военного руководства.

«Представитель израильских военных заявил, что армия восстановила контроль над большинством поселений на границе с Газой», - говорится в публикации.

По данным радио Sputnik, удалось вернуть контроль над населенными пунктами Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и некоторыми другими. Всего более десятка мест.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении к нации на фоне обострения ситуации на границе Израиля и сектор Газа заявил, что война с ХАМАС будет сложной и долгой, пригрозив превратить в руины все места, где скрывается ХАМАС. По словам руководителя страны, армия Израиля «доберется до каждого».