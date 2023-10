В стране и мире Палестино-израильский конфликт Times of Israel: шестеро человек ранены при обстреле больницы на юге Израиля Елизавета Кондрикова Попадание ракеты произошло в израильском городе Ашкелон. © Фото: raqamnews, Telegram.org Читайте нас на: Женщина 50-ти лет получила серьезные ранения в результате ракетного попадания в больницу «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля, еще пятеро были легко ранены, сообщило издание The Times of Israel. В публикации указывается, что здание медицинского центра также получило значительные повреждения в результате удара от ракеты, выпущенной с территории сектора Газа. По сообщениям израильских СМИ, к настоящему моменту число погибших в результате обострения конфликта на границе Израиля и сектора Газа превысило 300 человек, еще 1500 были доставлены в больницы с различными ранениями. Экспертное мнение и аналитика