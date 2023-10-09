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МО РФ раскрыло подробности разгрома нацистов на Таманском полуострове в 1943 году

Анастасия Бобылева
00:00 09.10.2023
В рамках нового раздела были опубликованы различные документы, такие как план фронтовой операции по очищению Таманского полуострова и распоряжение командующего войсками Северо-Кавказского фронта.
МО РФ раскрыло подробности разгрома нацистов на Таманском полуострове в 1943 году
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА», Алексей Иванов
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Минобороны РФ запускает мультимедийный историко-познавательный раздел «Непокоренный Кавказ», приуроченный к 80-летию со дня завершения Битвы за Кавказ и полного освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

Красная Армия 9 октября 1943 года в результате ударов с суши и высадки десантов с моря полностью освободила от нацистов Таманский полуостров. За время наступательных операций Битвы за Кавказ потери вермахта составили около 275 тысяч солдат убитыми и ранеными. Было уничтожено 890 танков и 2 127 орудий,  также более 2 000 самолетов. Шесть тысяч человек взяли пленными.

В числе рассекреченных документов - план фронтовой операции по очищению Таманского полуострова от врага. Согласно первоначальному замыслу, планировалось задействовать 58-ю армию, охранявшую побережье Азовского моря. Войска должны были за пять-шесть дней совершить  марш по железным и автомобильным дорогам на южный участок и оттуда помочь наступающим войскам фронта. После советское командование отказалось от этой части плана.

© Минобороны России

Также было опубликовано распоряжение командующего войсками Северо-Кавказского фронта от 17 августа 1943 года. Согласно тексту, 18-я армия и Черноморский флот должны были приступить к прорыву укрепленной полосы и высадке морского десанта.

«Продолжать тщательно изучать характер обороны противника, группировку и замысел его. С данным распоряжением ознакомить ограниченный круг лиц. По этому вопросу никакой переписки не вести и всю работу по подготовке войск и увязке взаимодействия проводить личным общением», - указано в документе.

Ранее МО РФ рассекретило архивные документы о боях за Воронеж в годы Великой Отечественной войны. В разделе опубликованы журналы боевых действий, в которых представлены схемы городских боев. 

© ТРК «ЗВЕЗДА», Алексей Иванов
© ТРК «ЗВЕЗДА», Алексей Иванов
© Минобороны России
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