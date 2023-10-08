Блинкен сообщил, что у США нет свидетельств причастности Ирана к атаке Израиля

При этом Энтони Блинкен отметил, что ХАМАС не набрал бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы

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На данный момент Соединенные Штаты не располагают доказательствами причастности Ирана к атаке на Израиль. Об этом в интервью для телеканала CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Между Ираном и ХАМАС давно существуют контакты. ХАМАС не набрал бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы. Но в данном конкретном случае мы пока не видели каких-либо свидетельств того, что Иран направлял эту атаку и стоял за ней» - сообщил Блинкен телеканалу.

Ранее научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов заявил, Иран поддерживает ХАМАС политически и дипломатически, но прямого военного участия со стороны Ирана в текущих событиях нет.

Утром субботы 7 октября Израиль подвергся ракетному удару со стороны ХАМАС. На данный момент Израиль официально находится в состоянии войны. По последним данным в ходе обострения конфликта более 1,5 тысяч человек получили ранения, до 750 человек пропали без вести.