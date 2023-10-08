Арабист Долгов оценил шансы вмешательства Ирана в конфликт с Израилем

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Иран поддерживает палестинское движение сопротивления и выступает за создание палестинского национального государства, как это определено решением СБ ООН в 1947 году. Но конкретного военного участия Ирана в текущем обострении палестино-израильского конфликта нет и не будет, поскольку ни одна из заинтересованных сторон не хочет его разрастания в большую войну. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Иран неоднократно заявлял, что Израиль проводит агрессивную политику против палестинского народа, и в достаточной степени это так, считает ученый. Израиль проводит ползучую аннексию территорий Палестины, которые были предназначены для создания палестинского национального государства. Иран поддерживает ХАМАС политически и дипломатически, но прямого военного участия со стороны Ирана в текущих событиях нет.

«Возможна поддержка снабжением какими-то вооружениями. Это не подтверждено, но возможно. В этом нет ничего удивительного, поскольку США так же поддерживают Израиль», - сказал Долгов.

Накануне президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что нападение боевиков ХАМАС на территорию страны произошло «при поддержке и по указаниям их прокси-командиров из Ирана». Израиль давно обвиняет Иран, считает его своим главным противником и неоднократно угрожал Тегерану, в том числе превентивным военным ударом, напомнил Долгов.

«Иран не заинтересован в развязывании большого конфликта, поскольку у Тегерана есть своя позиция по поводу урегулирования палестино-израильского конфликта - план создания единого государства Израиля и палестинских территорий в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Любое вмешательство извне в нынешнее обострение может привести к большой войне. Таких намерений нет ни у одной из сторон», - сказал ученый.

В ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли по последним данным 300 израильтян. Более 1,5 тысяч человек получили ранения, до 750 человек пропали без вести. Число погибших в секторе Газа возросло до 250 человек, более 1,7 тысяч палестинцев ранены. По данным ООН, больше 20 тысяч жителей сектора Газа были вынуждены покинуть дома.