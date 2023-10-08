На границе Египта и Израиля остановили движение через КПП «Эль-Ауджа»

В воскресенье, 8 октября, в Египте сотрудник полиции застрелил двух туристов из Израиля и одного военнослужащего-египтянина.

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Движение через контрольно-пропускной пункт «Эль-Ауджа», который находится на границе Египта и Израиля, было прекращено. Об этом сообщает арабоязычный телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на источники.

«Движение на границе между Египтом и Израилем через КПП "Эль-Ауджа" остановлено», - говорится в сообщении.

Официальные лица пока никак не комментировали данный инцидент.

Напомним, днем 8 октября полицейский в египетской Александрии застрелил двух израильских туристов. Также в результате перестрелки был убит военнослужащий-египтянин. После ЧП открывшего беспорядочную стрельбу сотрудника правоохранительных органов немедленно арестовали.