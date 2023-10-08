Полицейский в Египте застрелил двоих туристов из Израиля

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Двое израильских туристов и египтянин были убиты в результате перестрелки в городе Александрия в воскресенье, сообщил источник в службе безопасности Египта. Беспорядочную стрельбу из своего личного оружия открыл полицейский, приписанный к службе безопасности района, сообщил телеканал Sky News - Arabia.

Полицейский расстрелял группу израильских туристов в районе Маншея. Погибли двое израильтян и один военнослужащий-египтянин.

Сотрудник полиции был немедленно арестован. Сообщается также о доставленных в больницу пострадавших, но их число не известно.