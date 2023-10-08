В Израиле 9 и 10 октября отменили занятия в учебных заведениях

Данное решение связано с ситуацией в области безопасности.

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Во всем Израиле 9 и 10 октября отменили занятия в учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС. Данное решение приняло министерство образования страны.

Отмечается, что отмена занятий связана с ситуацией в области безопасности. Закрыты все школы и детсады также и сегодня.

Ранее же Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в «состояние войны». Сейчас ЦАХАЛ проводит контртеррористическую операцию против вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи». Страна прекращает поставки в сектор Газа топлива, товаров и электроэнергии.