Reuters: США готовят новый пакет помощи Украине на $200 миллионов

О новом пакете помощи планируется объявить на встрече в Брюсселе 11 октября.

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США готовят очередной пакет помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом.

Ожидается, что официально администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете финансирования киевского режима на следующей неделе 11 октября в рамках встречи контактной группы по поставкам вооружения Украине в Брюсселе.

По словам источника, на данный момент содержание пакета находится на согласовании, поэтому пока что его наполнение не раскрывается.

Первого октября Байденом был подписан временный проект финансирования правительства сроком на 45 дней, в рамках которого не упоминалось ассигнование Украины. При этом также было объявлено, что Соединенные Штаты не собираются использовать для поддержки Украины средства из других статей бюджета.