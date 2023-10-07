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Трамп: Украина могла бы отдать «тяготеющие к РФ» области и сохранить страну

Владимир Рубанов
07:32 07.10.2023
Трамп считает, что в должности президента США он мог бы договориться о такой «сделке».
Трамп: Украина могла бы отдать «тяготеющие к РФ» области и сохранить страну
© Фото: Julia Nikhinson - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Украине следовало бы отдать некоторые свои области России ради сохранения остальной части страны, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью порталу Just the News.

Трамп снова сказал, что в должности президента США он мог бы договориться о такой сделке. Речь идет о регионах, которые «тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке».

Байден и его окружение совершают большую ошибку, поддерживая Киев якобы до его победы, добавил президент США. По его словам, это «приведет к третьей мировой войне». Трамп повторил, что если бы он сохранил за собой пост главы Белого дома, то эскалации украинского кризиса удалось бы избежать.

Ранее Трамп пообещал вывести американские войска из некоторых стран в случае своей победы на выборах.

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