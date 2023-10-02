Трамп пообещал вывести войска США из ряда стран в случае победы на выборах

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал вывести войска Соединенных Штатов из ряда стран при своем переизбрании на пост президента, так как Вашингтон от этого не получает никакой выгоды.

«Все эти войска немедленно вернутся домой, и мы не будем тратить деньги на эти страны», - передает «360» слова экс-президента США.

Он добавил, что помощь американских войск определенным странам не приносит ни материальной выгоды, ни благоприятного отношения к американским фермерам. При этом многие из этих стран «ненавидят» США, несмотря на оказываемую помощь.

Тем не менее Трамп в своей речи не уточнил, какие именно страны он имеет в виду. Он только указал на возможное прекращение поддержки тех государств, которые не полезны сельскохозяйственному сектору США.

Кроме того, он также пообещал снизить цены на удобрения и пересмотреть действующие законы, которые вредят американским фермерам.

Ранее Трамп также выступил с обещанием покончить с «ужасным глобализмом», который губит США, если он станет главой государства. Политик добавил, что смог бы предотвратить украинский конфликт за счет низких цен на нефть - по 40 долларов за баррель.