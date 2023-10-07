В стране и мире Le Figaro: в Счетной палате ЕС заявили о нехватке денег на Украину Ян Брацкий Европейские кредиторы опасаются, что бюджеты государств союза не выдержат нагрузки из-за помощи Украине. © Фото: Monika Skolimowska dpa Global Look Press Читайте нас на: Счетная палата Евросоюза констатировала нехватку средств для оказания помощи Украине. Как пишет издание Le Figaro, бюджеты европейских стран могут не выдержать нагрузку из-за предоставляемых украинским властям кредитов. «Обещать Украине 50 миллиардов евро в течение пяти лет - это, конечно, хорошо. Но деньги еще нужно найти», - пишет газета Le Figaro. Издание сообщает о попытках Счетной палаты донести суть проблемы до руководства ЕС, указывая на значительный рост долговых обязательств союза. На этом фоне стало известно о подготовке Соединенными Штатами Америки очередного денежного транша для помощи Украине в $200 млн. Официально Белый дом может объявить об этом на следующей неделе. Экспертное мнение и аналитика