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Маккарти опроверг слухи о досрочном выходе из состава Конгресса США

Елизавета Кондрикова
03:25 07.10.2023
Он добавил, что собирается вновь баллотироваться на пост конгрессмена по истечении срока его полномочий в 2025 году.
Маккарти опроверг слухи о досрочном выходе из состава Конгресса США
© Фото: Annabelle Gordon, Keystone Press Agency Globallookpress
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Бывший спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в пятницу опроверг слухи о том, что собирается досрочно оставить пост конгрессмена на фоне его недавнего отстранения от должности спикера. Об этом сообщили CBS News.

«Я не ухожу в отставку», - дважды повторил Маккарти.

Уточняется, что срок полномочий Маккарти истекает в 2025 году, политик уверенно сообщил о том, что также собирается вновь баллотироваться в следующем году. Маккарти является членом Конгресса США с 2007 года, когда президентом страны был Джордж Буш.

Ранее газета Politico выпустила материал, в котором объявила о планах политического деятеля покинуть Конгресс досрочно. В публикации указывалось на то, что политик собирался оставаться в Конгрессе до момента избрания нового спикера, а затем посвятить время семье, что оказалось неверным.

Республиканца Кевина Маккарти в среду отстранили от поста спикера в результате голосования в Палате представителей, что никогда ранее не случалось в истории США. Подобная процедура инициировалась, но в итоге так и не принималось решение об отставке.

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