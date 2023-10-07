Посол: РФ может начать эвакуацию из зоны израильско-палестинского конфликта

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РФ организует операцию по эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта, если это потребуется. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, подобный опыт уже был, когда в 2021 году вывезли более двухсот человек через соседние страны.

«Сейчас мы смотрим за ситуацией. Если потребуется, будем предлагать и такие меры», - сказал дипломат в эфире «Соловьев LIVE».

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал немедленно прекратить вооруженное столкновение и начать переговорный процесс. Он напомнил об инициативах Москвы, направленных на урегулирование коллизии.

Столкновения начались в субботу утром, когда движение ХАМАС атаковало израильские поселения, а также военнослужащих ЦАХАЛ. Сейчас израильская армия на проводит контртеррористическую операцию «Железные мечи».