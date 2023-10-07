В Тель-Авиве объявили воздушную тревогу

Сейчас в городе работают системы противовоздушной обороны.

© Фото: Mahmoud Issa, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня вечером в Тель-Авиве снова прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости. По его данным, сейчас работают системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что над городом раздаются взрывы. Официальная информация от израильских властей на данный момент не поступала.

Напомним, сейчас ЦАХАЛ проводит контртеррористическую операцию «Железные мечи». Она стала ответом на нападение палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные наносят удары по военным объектам и скоплениям боевиков. Также недавно была приостановлена подача света в сектор Газа.