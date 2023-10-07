Путин запустил транзит газа из России в Узбекистан

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Сегодня Владимир Путин запустил транзит газа в Узбекистан через территорию Казахстана. На торжественной церемонии присутствовали коллеги российского презиендта Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.

В ходе церемонии Владимир Путин отметили, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика газа. По его словам, наша страна открыта к сотрудничеству в этой сфере.

Накануне глава государства подчеркнул, что российский газ будет поставляться в Узбекистан впервые в истории. При этом договоренность была достигнута совсем недавно.

Условия для поставок создали в короткие сроки, отметил Владимир Путин.