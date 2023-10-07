Цаликов, Мантуров и Чернышенко обсудили разработку в интересах МО технологий ИИ

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В Анапе на площадке Военного инновационного технополиса «ЭРА» Министерства обороны РФ прошла стратегическая сессия. Ее возглавил председатель совета ВИТ заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Участниками сессии стали зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, замминистра обороны генерал армии Павел Попов, замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский, а также президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

Они обсудили важные вопросы по усилению оси науко-производства с применением последних технологий искусственного интеллекта, направленных на совершенствование ключевых разработок робототехнических комплексов военного назначения.

«Повышенное внимание к технологии искусственного интеллекта обосновано реалиями ведения боя. Практика применения образцов ВВСТ в специальной военной операции показывает, что зачастую на принятие решения отводятся не минуты, а секунды. Без передачи ряда функций от военнослужащих к машине обеспечить такую оперативность попросту невозможно», - подчеркнул Денис Мантуров.

В заключительной части заседания Мантуров наградил наиболее отличившихся сотрудников технополиса государственными и ведомственными наградами.

Кроме того, участники сессии осмотрели выставочную экспозицию БПЛА и других разработок с применением технологий ИИ, где смогли подробно ознакомиться с изделиями и программно-аппаратными комплексами ведущих компаний ОПК.

Напомним, что на форуме «Армия» в этом году начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук заявил, что нейросети очень хорошо начинают работать в системе навигации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.