В стране и мире В Херсонской области после подрыва авто умер секретарь «ЕР» Малов Анна Ушакова Сальдо заявил, что на месте трагедии в Новой Каховке работают оперативные службы и правоохранительные органы. © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости Читайте нас на: Раненный в результате подрыва автомобиля секретарь «Единой России» по Херсонской области Владимир Малов скончался в Новокаховской больнице. Об этом сообщил оперштаб города. Зафиксировали время смерти секретаря «Единой России» в 14:40. Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы. «Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные привлечены к уголовной ответственности», - добавил Сальдо. Утром неизвестные подорвали автомобиль в городе Новая Каховка Херсонской области. В автомобиле находился исполнительный секретарь Новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов. Экспертное мнение и аналитика