В Херсонской области после подрыва авто умер секретарь «ЕР» Малов
Сальдо заявил, что на месте трагедии в Новой Каховке работают оперативные службы и правоохранительные органы.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Раненный в результате подрыва автомобиля секретарь «Единой России» по Херсонской области Владимир Малов скончался в Новокаховской больнице. Об этом сообщил оперштаб города.
Зафиксировали время смерти секретаря «Единой России» в 14:40.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.
«Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные привлечены к уголовной ответственности», - добавил Сальдо.
Утром неизвестные подорвали автомобиль в городе Новая Каховка Херсонской области. В автомобиле находился исполнительный секретарь Новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов.