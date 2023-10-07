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В Херсонской области после подрыва авто умер секретарь «ЕР» Малов

Анна Ушакова
15:36 07.10.2023
Сальдо заявил, что на месте трагедии в Новой Каховке работают оперативные службы и правоохранительные органы.
В Херсонской области после подрыва авто умер секретарь «ЕР» Малов
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Раненный в результате подрыва автомобиля секретарь «Единой России» по Херсонской области Владимир Малов скончался в Новокаховской больнице. Об этом сообщил оперштаб города.

Зафиксировали время смерти секретаря «Единой России» в 14:40.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

«Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные привлечены к уголовной ответственности», - добавил Сальдо.

Утром неизвестные подорвали автомобиль в городе Новая Каховка Херсонской области. В автомобиле находился исполнительный секретарь Новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов.

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