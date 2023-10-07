В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря «Единой России»

Отмечается, что Владимир Малов в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

© Видео: Кастюкевич Live, Telegram © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Неизвестные подорвали автомобиль в городе Новая Каховка Херсонской области. В машине находился исполнительный секретарь Новокаховского отделения «Единой России» Владимир Малов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель законодательной власти региона Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что Владимир Малов в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где врачи предпринимают все возможное, чтобы сохранить его жизнь. На данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Местные власти расценивают произошедшее как теракт, направленный против мирного населения и тех людей, кто строит мирную жизнь в Херсонской области.