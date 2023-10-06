С 7 октября российский газ впервые в истории начнут поставлять в Узбекистан

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Впервые в истории российский газ будет поставляться в Узбекистан. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с Шавкатом Мирзиеевым в Кремле.

«Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся», - сказал глава государства.

Президент добавил, что договоренность об этом была достигнута несколько месяцев назад. Условия для поставок создали в короткие сроки.

Торжественный запуск поставок состоится в предстоящую субботу, 7 октября. Российский газ пойдет через территорию Казахстана.