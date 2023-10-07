В стране и мире Глава Минэнерго сообщил о снижении цен на топливо на АЗС Елизавета Кондрикова Глава Минэнерго Шульгинов заявил об эффективности действий правительства по стабилизации положения на топливном рынке. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: В России отмечается снижение стоимости топлива на автозаправочных станциях (АЗС), сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. «Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», - цитирует Life слова министра. Он добавил, что подобный результат является итогом принятых ранее правительством Российской Федерации мер по стабилизации топливного рынка в стране. Шульгинов подчеркнул эффективность действий властей. Одной из подобных мер в сфере энергетики стало требование Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) в отношении АЗС по снижению цен на топливо в связи с падением оптовых цен на нефтепродукты. Письма от ФАС были направлены в четверг пятого октября 32 нефтяным компаниям, отказ от выполнения требования будет рассматриваться службой как нарушение законодательства. Экспертное мнение и аналитика