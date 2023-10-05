ФАС потребовала от владельцев АЗС снизить цены на топливо

Служба мотивировала свое требование снижением биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и предписала компаниям сообщить о принятых мерах.

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Федеральная антимонопольная служба России направила письма автозаправочным станциям, в которых призвала их снизить цены на топливо, сообщает радио «Спутник» со ссылкой на официальное сообщение ведомства. Такие письма направлены 32 нефтяным компаниям - и вертикально интегрированным, и независимым.

ФАС мотивировала свое требование снижением биржевых (оптовых) цен на нефтепродукты и предписала компаниям сообщить о принятых мерах. Если на АЗС их не примут, антимонопольщики намерены рассматривать это как признак нарушения законодательства, предупредил регулятор.

По итогам первичного анализа ситуации на рынке нефтепродуктов были возбуждены 6 дел в 5 регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции, говорится в сообщении.

Ранее ситуация с ценами на топливо в регионах обсуждалась на совещании Владимира Путина с членами правительства. Президент отметил, что гражданам важен результат - чтобы бензин не дорожал.