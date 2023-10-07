Уничтожение «неуязвимого» израильского танка Merkava Mk4 попало на видео

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Боевики «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) заявили об уничтожении израильского танка Merkava Mk4 и опубликовали соответствующее видео. На записи видно, как на танк сбрасывают снаряд с беспилотника.

Предположительно дрон сбросил противотанковый снаряд, который пробил систему активной обороны Trophy. Из-за нее Merkava Mk4 считали неуязвимым. Попадание пришлось в район моторно-трансмиссионного отделения в передней части корпуса.

Merkava Mk4 до сих пор не продавали за границу. Боевики ХАМАС также распространили кадры захвата одной из таких машин.

Боевики палестинского движения ХАМАС утром 7 октября атаковали Израиль ракетами и захватили часть территории. Они заявили о захвате в плен 35 израильтян.

The Jerusalem Post со ссылкой на медицинскую службу «Маген Давид Адом» сообщает о 22 погибших. Премьер-министр Израиля заявил о том, что страна находится в состоянии войны.