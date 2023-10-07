Захарова назвала русофобию критерием для вступления в ЕС

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Кандидату на вступление в Европейский союз предстоит выслужиться на ниве русофобии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая отметила, что «членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов».

«То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать - выслужиться на ниве русофобии», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно о скандале в Евросоюзе из-за Украины. Заочный спор устроили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Первый раскритиковал внешнеполитические инициативы своего оппонента и не исключил членство Украины в ЕС в 2030 году, а фон дер Ляйен обвинила Мишеля в превышении полномочий.