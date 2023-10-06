Spiegel: глава Евросовета и председатель ЕК поскандалили из-за будущего Украины

Причиной заочной перепалки послужили противоречивые заявления о скором начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

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Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поскандалили из-за Украины и ее европейского будущего. Об этом пишет издание Spiegel. В интервью журналу Шарль Мишель раскритиковал инициативы Урсулы фон дер Ляйен на внешнеполитическом треке. Еврокомиссия отреагировала резко и оказалась «раздражена заявлениями о скором присоединении Украины».

В свою очередь, Шарль Мишель уверен, что при соблюдении определенных условий и выполнении ряда требований Украина может стать членом союза в 2030 году. В этом же интервью Шарль Мишель обвинил главу ЕК в превышении полномочий. В ответ он получил аналогичные обвинения.

Ранее власти Евросоюза анонсировали начало переговоров с официальным Киевом о вступлении в объединение. Брюссель намерен объявить об этом в конце года.