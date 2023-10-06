Правительство восстановило топливный демпфер для нефтяников

Кроме того, кабмин ввел заградительную пошлину на топливо для «серых» экспортеров.

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Правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка, говорится в сообщении на сайте кабмина. Правительство восстанавливает с 1 октября топливный демпфер и увеличивает размер его коэффициента с 0,5 до 1. Таким образом, нефтеперерабатывающие заводы получат большую компенсацию выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке.

Кроме того, правительство ввело заградительную пошлину на экспорт бензина и дизеля для «серых» экспортеров в размере 50 тысяч рублей за тонну. Платить ее будут экспортеры, которые не производят топливо сами, а покупают его на рынке для перепродажи.

Сняты ограничения на экспорт дизеля, который доставляется в морские порты по трубопроводам, для компаний, поставляющих на внутренний рынок не менее 50%.

Скорректированы требования к нефтяникам по обязательной продаже бензина АИ-95 и дизтоплива на бирже. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15% от производства, дизеля - с 9,5 до 12,5%.

Накануне ФАС сообщила, что отправила владельцам АЗС письма с требованием снизить цены на топливо. Служба обосновала это предписание снижением биржевых цен на нефтепродукты.