В результате атаки БПЛА на военное училище в сирийском Хомсе погибли 89 человек

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До 89 выросло число погибших в результате атаки террористов на военное училище в сирийском Хомсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Сирии.

Число раненых выросло до 277 человек. Ранее сообщалось, что погибли как минимум 80 человек, еще 240 получили ранения.

По данным Минобороны Сирийской Арабской Республики, заминированные беспилотники атаковали военный колледж во время церемонии выпуска курсантов. В стране объявили трехдневный траур.