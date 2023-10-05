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Не менее 80 человек погибли при атаке БПЛА на военный колледж в сирийском Хомсе

Максим Крюков
22:21 05.10.2023
По словам главы Минздрава Сирии Хасана аль-Габбаша, около 240 человек получили ранения.
Не менее 80 человек погибли при атаке БПЛА на военный колледж в сирийском Хомсе
© Фото: Stringer, XinHua, Global Look Press
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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на военный колледж в городе Хомс, который располагается на западе Сирии погибли как минимум 80 человек, еще 240 получили ранения. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения республики Хасан аль-Габбаш, заявление которого было опубликовано на сайте ведомства.

Он уточнил, что среди жертв террористической атаки есть женщины и дети.

В четверг Министерство обороны Сирийской Арабской Республики заявило, что при налете заминированных БПЛА на военный колледж в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов погибли несколько человек, десятки пострадали.

Правительство страны объявило трехдневный траур. МИД республики потребовало от Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН осудить это нападение.

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