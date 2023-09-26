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В Москве задумались над решением проблемы остановки такси в жилых зонах

Катерина Радомская
Марина Крижановская
03:15 26.09.2023
Нынешнего количества стоянок для такси не хватает и зачастую эти водители вынуждены парковаться в дворах, ремонтировать там свой автомобиль и даже спать в нем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Много лет Ольга Челнокова живет на севере Москвы в доме на проспекте Соломенной Сторожки, но в последнее время чувствует себя она неуютно. Виной тому стали таксисты. Они то лихо пролетают через ее двор, то наоборот - задерживаются на часы.

«Такси для чего? Посадить человека, увезти, ну, подождать. Они парковались и находились во дворе. И так для машин мало места, тем более у нас старые дворы», - рассказала Ольга Челнокова.

Ограничить время пребывания «черных шашечек» в жилых зонах столицы предложили в Госдуме: на парковку, стоянку, решение личных вопросов не более получаса.

«Здесь два момента. Первое - это инфраструктурное решение: агрегаторы и владельцы таксопраков должны строить многоуровневые парковки, чтобы сохранять свои автомобили в нормальном качестве. Создавать условия для нормальных услуг, хороших для пассажиров. Нужно, соответственно, за ними ухаживать. И в таких парках можно это делать», - прокомментировал предложение парламентариев депутат Борис Чернышов.

Готовы ли владельцы служб такси поддержать инициативу и за свой счет возводить места для стоянки машин - вопрос, пока оставшийся без ответа. Но и таксистам, и тем, кого они возят - всем хочется комфорта

Во многих московских дворах проблему решают с помощью шлагбаума. Жители сами принимают решение о том, кого пропускать на стоянку.

Подробно о том, что предложил для решения данной проблемы глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов смотрите в сюжете Катерины Радомской.

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