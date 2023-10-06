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США помогут правительству Армении «повысить уровень доверия» внутри страны

Владимир Рубанов
07:21 06.10.2023
С американской помощью Ереван сможет повысить уровень доверия граждан к правительству и укрепить и «диверсифицировать свои отношения на международной арене», считают в USAID.
США помогут правительству Армении «повысить уровень доверия» внутри страны
© Фото: Christian Charisius, dpa, Global Look Press
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Агентство США по международному развитию (USAID) начало работать над поддержкой армянского правительства среди жителей страны. USAID ищет организации, которые будут реализовывать пятилетний проект стоимостью от $18 млн до $20 млн, сообщает RT.

Цель этой инициативы - помочь армянскому правительству выстроить эффективные и «ориентированные на граждан» коммуникации госсектора, создать системы и возможности для управления информацией.

В американском агентстве считают, что власти Армении не очень хорошо информируют население о реформах в стране. У правительства в Ереване нет механизмов коммуникации, а еще ему мешает неверная посторонняя информация и низкий уровень медиаграмотности. Все это не позволяет гражданам «ориентироваться во все более изощренных кампаниях по дезинформации».

Такое положение дел подрывает доверие жителей Армении к правительству, снижает его возможности продвигать программу реформ и противостоять внутреннему и внешнему злонамеренному влиянию, считают в USAID.

Сотрудничать с агентством будет руководитель аппарата премьер-министра республики. Так, по расчетам американской структуры, Ереван сможет повысить уровень доверия граждан к правительству и укрепить и «диверсифицировать свои отношения на международной арене».

Ранее оппозиция в Армении заявила о планах отстранить от власти действующего премьер-министра Никола Пашиняна. После начала и окончания антитеррористических мероприятий Азербайджана в Нагорном Карабахе в Ереване прошли митинги, участники которых обвинили Пашиняна в предательстве жителей непризнанной республики.

USAID прекратило деятельность на территории России в 2012 году по решению российских властей. В Москве заявили, что агентство пытается влиять на внутренние политические процессы, включая выборы разного уровня и институты гражданского общества.

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