Российские миротворцы организовали выпечку хлеба для жителей Карабаха

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Военнослужащие материально-технического обеспечения российского миротворческого контингента организовали выпечку хлеба и его адресно доставляют его жителям Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны России.

Наши миротворцы продолжают выполнять задачи в Карабахе. Миротворческий контингент постоянно контактирует с Баку и Степанакертом. Это делается для того, чтобы не допустить кровопролитие, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента не было нарушений режима прекращения огня, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.