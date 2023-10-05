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Российские миротворцы в Карабахе оказывают помощь больным, беременным и старикам

06:50 05.10.2023
Военнослужащие круглосуточно следят за обстановкой и контролируют движение автотранспорта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха. Наши военнослужащие круглосуточно следят за обстановкой и контролируют движение автотранспорта на дорогах общего пользования.

«Были такие моменты, что ночью здесь была пробка очень большая, очень много было детей, женщин, пожилых, больные были. Были беременные женщины, которые приезжали, а им уже вот-вот рожать. Мы отправляли их на те посты, где им оказывали более квалифицированную медицинскую помощь. Обогревали, отдавали одеяла, максимально старались обеспечить тем, чем могли и что от нас требовалось», - рассказал военнослужащий российского миротворческого контингента.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано, сообщило Минобороны России.

Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, для того чтобы не допустить кровопролитие, обеспечить безопасность и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы обеспечили выезд жителей Карабаха через Лачинский коридор, а также безопасность передвижения продовольственных колонн в Нагорном Карабахе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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