За чистоту космоса и против Маска: как США борются с космическим мусором

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Стартовые площадки компании SpaceX не успевают остывать, поскольку так часто миллиардер Илон Маск запускает спутники на орбиту Земли. Только сегодня ракета-носитель Falcon-9 успешно стартовала с очередной партией из 22 мини-старлинков. Это уже 70-тый с начала года, и 273 за все время. На таких результатах Маск останавливаться явно не собирается. До конца 2023-го еще 10 миссий и ближайшая – в следующий понедельник.

Не так давно Маск заявлял, что собирается развернуть гораздо больше космических аппаратов, увеличив группировку до 42 тысяч спутников. Ученые, тем временем, бьют тревогу и беспокоятся, что старлинков вот-вот будет больше, чем видимых звезд. И это лишь малая часть претензий в адрес миллиардера.

«Космический мусор» Маска может привести к серьезному столкновению. «Синдром Кесслера», предложенный ученым NASA Дональдом Кесслером в 1978 году, говорит о том, что если на Земной орбите слишком много космического мусора, то объекты могут сталкиваться, образовывая еще больше космического мусора. Это приведет к тому, что орбита Земли станет нестабильной.

Новые претензии Маск пока не комментирует. Впрочем, это далеко не первая попытка устроить миллиардеру неприятности «космического» масштаба. Не так давно на SpaceX подали иск за дискриминацию беженцев при трудоустройстве в компанию, на Tesla – за расовую дискриминацию и домогательства на производственной площадке.

Скандалы регулярно разгораются и вокруг социальной сети Х, бывшем Twitter, которая принадлежит Маску. Все это на фоне того, что миллиардер еще в прошлом году пообещал вывести соцсеть на чистую воду, публикуя доказательства, как власти США вынуждали сотрудников платформы удалять или скрывать «неудобную» информацию, например, компромат на Хантера Байдена, а неугодных пользователей – блокировать. Вот и сейчас президент США Джо Байден в интервью с Джоном Харвудом для ПроПаблик в очередной раз обвинил Илона Маска и сеть X в распространении дезинформации.

«Откуда люди получают новости? Они обращаются к интернету. И люди понятия не имеют, правда там или нет», - заявил Байден.

Самый богатый в мире человек не остался в долгу и сравнил президента с персонажем из черной комедии, сюжет которой крутится вокруг попыток выдать мертвого за живого.

Twitter, а точнее X, не дает покоя и Европейским политикам. Особенно на фоне нового закона о СМИ, который подверг критике венгерский премьер-министр Виктор Орбан, считая, что тотальный контроль над журналистами только усилится. И здесь Маск не остался в стороне, выразив поддержку Орбану. В ЕС же, наоборот, утверждают, что закон должен защитить прессу от политического давления. Европейские политики, наблюдая как изобличают американских коллег, будто бы всерьез задумались и о собственной репутации.

«Теперь у нас применяется Закон о цифровых услугах. Мы будем обеспечивать его соблюдение. Наша комиссия будет строго контролировать социальные платформы. Twitter представляет собой очень крупную онлайн-платформу с большим количеством обязательств, налагаемых законом. Поэтому я предостерегаю Twitter: вы должны соблюдать закон, а мы будем строго следить за вашей деятельностью», - сказала Вера Йоурова, вице-президент Еврокомиссии.

Одновременно с этим, национальное управление по аэронавтике продолжает отмечать негативное влияние cтарлинков на науку. Пока что, миллиардеру еще не выписали штраф. В отличие от Dish Network – американский провайдер спутникового телевидения – уже оштрафован за засорение космического пространства. 150 тысяч долларов - не шутка. Это первый случай, когда Федеральная комиссия по связи США штрафует компанию.

По данным NASA, вокруг Земли сейчас вращается больше четырех тысяч отработавших спутников. Плюсом к этому можно привести разгонные ступени ракет, фрагменты аппаратов, что представляет собой девять тысяч тонн стали и сплавов, более ста миллионов объектов орбитального мусора. Ученые говорят, что запускать объекты в космос дешевле, чем убирать их с орбиты. Технологии по очистке только разрабатываются, но очень медленно из-за недостатка финансирования. Самые богатые люди планеты, делая деньги уже и над Землей, забывают о том, что бизнес должен быть не только прибыльным, но и ответственным.