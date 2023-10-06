NASA: нет причин для прекращения полетов на российских «Союзах»

В американском космическом агентстве добавили, что использование «Союзов» очень важно для США.

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не планирует отказываться от возможности использовать для полетов американских астронавтов российские ракеты «Союз», заявил представитель NASA Шон Фуллер во время 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

«Для нас очень важно иметь эту возможность, и я не вижу причин менять это», - сказал агентству ТАСС Фуллер.

Он добавил, что для США очень важно продолжать сотрудничать с Россией в вопросе использования ракет «Союз», поскольку подобный опыт «был успехом», и в Вашингтоне ожидают, что взаимодействие по этой линии продолжится и в будущем.

По словам представителя NASA, космонавты из России также используют американские носители, чтобы достичь Международной космической станции (МКС). В особенности подобные связи важны в случае экстренной эвакуации с МКС всего экипажа при болезни даже одного из членов экспедиции.

По словам Фуллера, идеальным примером плодотворного сотрудничества Соединенных Штатов и России в рамках полетов на МКС является совместная годовая экспедиция двух российских космонавтов, Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, и американского астронавта Фрэнка Рубио, которые вернулись на Землю 27 сентября на борту корабля «Союз МС-23». Экипаж провел 371 день в космосе.