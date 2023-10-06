Политик Филиппо назвал перспективы Трампа в Конгрессе ударом по Зеленскому
Возможное избрание бывшего президента США Дональда Трампа спикером Палаты представителей Конгресса нанесет удар по позициям Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет RT. Политик предположил, что в последнее время наблюдается «трампистская революция».
«Захват Палаты представителей, борьба с глубинным государством... отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского», - написал Филиппо в соцсети Х.
Между тем, шансы Трампа на избрание спикером весьма велики. В этом уверен конгрессмен-республиканец Трой Нельс. Законодатель уверен, что многие его коллеги выступят с номинационными речами в пользу экс-президента. Выборы назначены на следующую среду. Дональд Трамп заявил о готовности временно занять пост спикера сроком на 30, 60 или 90 дней.