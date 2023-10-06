В стране и мире Политик Филиппо назвал перспективы Трампа в Конгрессе ударом по Зеленскому Ян Брацкий По мнению политика Флориана Филиппо, в последнее время наблюдается настоящая «трампистская революция». © Фото: CNP AdMedia Globallookpress Читайте нас на: Возможное избрание бывшего президента США Дональда Трампа спикером Палаты представителей Конгресса нанесет удар по позициям Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет RT. Политик предположил, что в последнее время наблюдается «трампистская революция». «Захват Палаты представителей, борьба с глубинным государством... отказ от любой финансовой помощи режиму Зеленского», - написал Филиппо в соцсети Х. Между тем, шансы Трампа на избрание спикером весьма велики. В этом уверен конгрессмен-республиканец Трой Нельс. Законодатель уверен, что многие его коллеги выступят с номинационными речами в пользу экс-президента. Выборы назначены на следующую среду. Дональд Трамп заявил о готовности временно занять пост спикера сроком на 30, 60 или 90 дней. Экспертное мнение и аналитика