ВЦИОМ: Путину доверяют 77% россиян
Уровень одобрения деятельности президента тоже остается на высоком уровне и составляет 73,6%.
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Global Look Press
Уровень доверия граждан России президенту Владимиру Путину составляет 77%, сообщает «Лайф» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. ВЦИОМ опросил 1,6 тысячи человек в период с 25 сентября по 1 октября.
Уровень одобрения деятельности президента тоже остается высоким и составляет 73,6%.
Доверяют главе правительства Михаилу Мишустину 60,2% опрошенных, Геннадию Зюганову - 29,5%, Сергею Миронову - 28,1%, Леониду Слуцкому - 14,9%, Алексею Нечаеву - 7,5%.
Положительно оценивают работу премьер-министра и правительства России 51,1% и 48,5% россиян соответственно.