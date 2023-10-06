В Косово для усиления сил НАТО прибыли 200 британских военных

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В пятницу двести британцев прибыли в Косово для усиления сил НАТО (KFOR), сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса. Солдаты 1-го Королевского полка принцессы Уэльской присоединяются к контингенту из своей страны численностью 400 человек, который уже находится в регионе.

Отмечается, что ранее правительство Румынии объявило об отправке около 100 военных для поддержки KFOR. Развертывание дополнительных сил основано на запросе Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Напомним, неделю назад в Совете Североатлантического альянса разрешили использование дополнительных сил в Косово. Расширение нужно для стабилизации ситуации в регионе.