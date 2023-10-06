Шульгинов: зима покажет, сможет ли ЕС справиться без российского газа

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Европейский союз добился некоторых успехов в отказе от российского газа, но в этом им помогла прошлая теплая зима. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в разговоре с корреспондентом «Звезды».

«Сейчас они накапливают запасы газа в газохранилища, готовятся к следующей зиме. Все будет зависеть от того, какая будет зима, хватит ли объемов накопленного топлива», - подчеркнул министр.

Николай Шульгинов назвал поставки российского газа в Узбекистан, которые будут запущены завтра, способом обеспечить энергобезопасность Центральной Азии. Прошлая зима региону далась очень нелегко. По словам министра, проблемы испытывали Киргизия, Туркменистан, Узбекистан. Местами даже возникал дефицит электроэнергии.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что впервые российский газ будет поставляться в Узбекистан. Торжественный запуск поставок состоится завтра, 7 октября.