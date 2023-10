В стране и мире NYT: Шольц может отправить Киеву ракеты Taurus, если США направят ATACMS Сергей Лебедев В Бундестаге заявили, что сейчас канцлер находится под сильным давлением. © Фото: IMAGO, Arnulf Hettrich, Global Look Press Читайте нас на: Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, если Соединенные Штаты объявят о поставках тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на главу комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, канцлер Олаф Шольц находится под сильным давлением и, возможно, хочет закончить обсуждения данной темы. «Но если американцы дадут добро на поставку своих ATACMS, тогда, возможно, согласится на поставки», - добавила Штрак-Циммерман. Ранее в публикации The Wall Street Journal уже выдвигалось предположение, что решение США передать Украине ракеты ATACMS может побудить ФРГ отправить ракеты Taurus, на поставках которых настаивает Киев. Власти Германии неоднократно заявляли, что предпочитают поставлять новые образцы вооружений после того, как это сделает Вашингтон. Экспертное мнение и аналитика