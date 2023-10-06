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NYT: Шольц может отправить Киеву ракеты Taurus, если США направят ATACMS

Сергей Лебедев
19:34 06.10.2023
В Бундестаге заявили, что сейчас канцлер находится под сильным давлением.
NYT: Шольц может отправить Киеву ракеты Taurus, если США направят ATACMS
© Фото: IMAGO, Arnulf Hettrich, Global Look Press
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Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, если Соединенные Штаты объявят о поставках тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на главу комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, канцлер Олаф Шольц находится под сильным давлением и, возможно, хочет закончить обсуждения данной темы.

 «Но если американцы дадут добро на поставку своих ATACMS, тогда, возможно, согласится на поставки», - добавила Штрак-Циммерман.

Ранее в публикации The Wall Street Journal уже выдвигалось предположение, что решение США передать Украине ракеты ATACMS может побудить ФРГ отправить ракеты Taurus, на поставках которых настаивает Киев.

Власти Германии неоднократно заявляли, что предпочитают поставлять новые образцы вооружений после того, как это сделает Вашингтон.

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