Экс-игрок ЦСКА Галямин согласился с Титовым по теме отъезда футболистов в Европу

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Бывший футболист ЦСКА, футбольный эксперт Дмитрий Галямин в разговоре со «Звездой» заявил, что разделяет позицию экс-полузащитника московского «Спартака» Егора Титова, который считает, что российским игрокам стоит уезжать в европейские чемпионаты.

«У меня совпадает мнение с Егором Титовым, потому что карьера футболиста достаточно короткая. И если мы хотим иметь хорошую сборную в тот момент, когда нас допустят до европейских турниров, до чемпионатов мира и Европы, то я думаю, что те футболисты, которые будут играть в Европе, они будут ведущими игроками нашей сборной», - сказал он.

По мнению экс-защитника «армейцев», если футболисты, которые составляют костяк сборной, останутся играть на родине, «то через два-три года мы получим картину очень неприглядную с точки зрения уровня игры» национальной команды.

«Поэтому я за то, чтобы футболисты уезжали и играли в хороших клубах, хороших чемпионатах, куда их приглашают. Я не скажу, что у нас слабый чемпионат. Молодцы ребята, бьются. У нас очень интересный чемпионат. За счет того, что молодые ребята выходят и бьются с первой минуты и до последней, есть какая-то интрига. Достаточно ровные команды, многие из них могут побиться за тройку призеров», - отметил собеседник телеканала.

Он также заявил, что российская тренерская школа, в особенности детская, за последние годы стала уступать европейской.

«Тренерская школа, которая была в Советском Союзе, была на уровне европейской - ничуть не хуже, а может быть, одной из ведущих. Но футбольный мир не стоит на месте, давно уже шагнул с точки зрения методик по воспитанию футболистов. В Европе давно шагнули вперед на три шага, на пять шагов, а мы стоим на месте. К сожалению, суммировать то, что есть в Европе, суммировать и взять от них лучшее мы не смогли и свое тоже привнести что-то интересное не смогли. В первую очередь я имею в виду детского тренера», - сказал экс-футболист.

Галямин, успевший поиграть за испанские «Эспаньол» и «Мериду», добавил, что уровень иностранных футболистов, которых российские клубы приглашают к себе, «немножко упал по сравнению с 7-8-летней давностью» из-за сокращения бюджетов. Однако, по словам специалиста, тратить средства на иностранцев - не выход из ситуации, выходом будет выделение денег на развитие детского футбола.