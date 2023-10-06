Детеныш панды Диндин впервые открыл глаза

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Детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, впервые открыл глаза. Об этом в своем Telegram-канале рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

«Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после ее рождения», - написала она.

Акулова добавила, что у маленькой панды уже есть реакция на свет. Способность видеть у нее появится приблизительно к концу октября, когда ей будет два месяца.

В настоящий момент вес малышки составляет 2 килограмма 134 грамма, сообщила гендиректор зоопарка.

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