Нефтяников призвали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

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Вертикально-интегрированным нефтяным компаниям рекомендовали обеспечить удержание цен на автозаправочных станциях на уровне 21 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с протоколом совещания у вице-премьера России Александра Новака.

Отмечается, что после запрета на экспорт топлива, который ввели 21 сентября, снизились цены на бензин и дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Они уменьшились на 16% и 21% соответственно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ направила письма автозаправочным станциям, в которых призвала их снизить цены на топливо. ФАС мотивировала требование снижением биржевых (оптовых) цен.

До этого ситуация с ценами на топливо в регионах вызвала обеспокоенность Владимира Путина, так как ценовые колебания связаны с важным этапом сельскохозяйственных работ.