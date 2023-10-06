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Пансион воспитанниц Минобороны РФ выпустил за 15 лет более тысячи девушек

17:53 06.10.2023
Замминистра обороны Татьяна Шевцова отметила, что 226 из них стали обладательницами золотых медалей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пятнадцатилетие отмечает Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Минобороны России». С важной датой коллектив учебного заведения и учениц поздравила замминистра обороны Татьяна Шевцова. Она вручила преподавателям госнаграды. Среди них - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», почетные грамоты и благодарности президента России. Татьяна Шевцова отметила заслуги и вклад всего преподавательского состава.

«Что такое 15 лет для пансиона? Это более тысячи очаровательных выпускников. Эрудированных, грамотных, образованных выпускниц. Это 226 золотых медалей. Это мастера спорта и кандидаты в мастера спорта в различных международных соревнованиях. Это премии и гранты в различных международных конкурсах. Это звание лучшего образовательного учреждения Министерства обороны», - сказала Шевцова.

Первого сентября замминистра сообщила, что в 2022/23 учебном году 32 выпускницы пансиона были награждены медалями федерального и регионального уровней.

Учебное заведение было открыто в 2008 году по инициативе руководства Минобороны России. В нем проходят обучение с 5-го по 11-й класс дочери военнослужащих и участников боевых действий из всех российских регионов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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