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Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Киева сыграла

Сергей Лебедев
15:10 06.10.2023
Некоторые страны, по мнению аналитиков, уже демонстрируют усталость от Украины.
Business Insider: ставка Путина на усталость Запада от Киева сыграла
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press
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В украинском конфликте, по мнению аналитиков, российский президент Владимир Путин сделал ставку на то, что поддержка киевского режима со стороны Запада начнет ослабевать. Об этом пишет Business Insider.

«Аналитики уже давно пришли к выводу, что это важнейшая часть плана президента Владимира Путина: оставаться в борьбе так долго, чтобы Запад устал помогать Украине», - говорится в публикации.

В ней также утверждается, что уже несколько стран демонстрируют усталость от Украины: США, Словакия и Германия.

«Когда правое крыло Республиканской партии погрузило конгресс в хаос из-за противодействия выделению большего количества денег Украине, Кремль сделал победный круг», - подчеркивается в заметке.

Ранее в Politico уже отмечалось, что Запад устал от затянувшегося конфликта и необходимости поставлять оружие. По словам старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, в случае провала контрнаступления украинцев в Америке и Европе появятся опасения по поводу затяжных военных действий.

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