МО РФ: за неделю нанесены 14 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины

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С 29 сентября по 6 октября российские военные нанесли 14 групповых ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Как уточняет Министерство обороны РФ, удары наносились высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

«Поражались склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, производственные цеха предприятий, выпускающих вооружение и военную технику, а также пункты размещения украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников», - говорится в сообщении.

В результате ударов украинская сторона лишилась мастерской крупноузловой сборки беспилотников Punisher и «Фурия». Поражались склады, где хранились снаряды для американских РСЗО HIMARS, а также поставляемые Британией и Францией крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp и компоненты изготовления взрывчатых веществ для боеприпасов. Кроме того, под ударом оказались пункты дислокации с украинскими националистами, иностранными наемниками и инструкторами.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится в том числе о ситуации на Запорожском направлении. Там российские войска за неделю заняли более выгодные рубежи и позиции. Недельные потери украинской стороны в живой силе на данном направлении превысили 320 человек.

Между тем на Донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону у Авдеевки, Марьинки и Торецка. За прошедшую неделю на данном направлении отражены 34 атаки ВСУ. Недельные безвозвратные и санитарные потери на Донецком направлении превысили 1745 человек. Помимо живой силы, есть потери в военной технике, включая 18 танков и бронемашин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.