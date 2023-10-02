Российским бойцам вручили медали за срыв атак ВСУ на Запорожском направлении
Военнослужащих разведывательного подразделения мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) наградили за отражение вражеских атак на Запорожском направлении.
Награждение российских бойцов прошло в зоне операции по защите Донбасса, кадры с церемонии публикует Министерство обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и медали Суворова.
В Минобороны подчеркнули, что благодаря профессионализму и умелым действиям наших военнослужащих планы киевских формирований по прорыву обороны в районах Пятихатки, Работино и Вербового успеха не имеют.
На прошлой неделе корреспондент Михаил Аброськин в сюжете «Звезды» рассказывал о действиях российских военных на Запорожском направлении и показывал кадры боевой работы.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.