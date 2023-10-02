Российским бойцам вручили медали за срыв атак ВСУ на Запорожском направлении

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и медали Суворова вручены офицерам и солдатам за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач по отражению атак украинских националистов на Запорожском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащих разведывательного подразделения мотострелкового соединения 58-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) наградили за отражение вражеских атак на Запорожском направлении.

Награждение российских бойцов прошло в зоне операции по защите Донбасса, кадры с церемонии публикует Министерство обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», «За отвагу» и медали Суворова.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря профессионализму и умелым действиям наших военнослужащих планы киевских формирований по прорыву обороны в районах Пятихатки, Работино и Вербового успеха не имеют.

На прошлой неделе корреспондент Михаил Аброськин в сюжете «Звезды» рассказывал о действиях российских военных на Запорожском направлении и показывал кадры боевой работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.